السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الأمن السيبراني» يشارك في معرض الشرطة العسكرية

«الأمن السيبراني» يشارك في معرض الشرطة العسكرية
31 يناير 2026 01:21

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد: دبي مدينة تصنع النمو وتخلق الفرص
معالم تحمل أسماء الإمارات والكويت وقادتهما.. جسور حضارية تعكس الروابط الأخوية والتاريخية

يشارك مجلس الأمن السيبراني في فعاليات معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية، وذلك في إطار جهوده الوطنية المستمرة لتعزيز الثقافة الرقمية وحماية المجتمع من التهديدات السيبرانية المتزايدة.
وأكد راشد سعيد اليماحي، اختصاصي التوعية السيبرانية وبناء القدرات بالمجلس، أن الجرائم الإلكترونية باتت في العصر الراهن تهديداً حقيقياً يتجاوز الفضاء الرقمي ليصل إلى الواقع الملموس، مشيراً إلى أنها قد تتسبب في خسائر مادية فادحة وأضرار نفسية، بل وقد تمتد لتشكّل خطراً على الأرواح، مشدداً على أن الفرد هو خط الدفاع الأول في المنظومة الأمنية.
ودعا الجمهور إلى ضرورة تطوير مهاراتهم السيبرانية بشكل مستمر ومتابعة قنوات المجلس الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي للاطلاع على أحدث أساليب الاحتيال وكيفية التصدي لها.
وتأتي هذه المشاركة تجسيداً لاستراتيجية مجلس الأمن السيبراني في بناء قدرات الكوادر الوطنية وتوطيد التعاون مع المؤسسات العسكرية والأمنية لضمان بيئة رقمية آمنة ومستقرة تدعم مسيرة التنمية في الدولة.

معرض الشرطة العسكرية
الإمارات
الأمن السيبراني
مجلس الأمن السيبراني
مكافحة المخدرات
الجرائم الإلكترونية
آخر الأخبار
لبنى القاسمي: العطاء جزء متكامل من استراتيجية ريادة الأعمال
اقتصاد
لبنى القاسمي: العطاء جزء متكامل من استراتيجية ريادة الأعمال
اليوم 20:32
بتألق مورجادو.. «الإمارات للدراجات» على منصة «تشالينج مايوركا» للمرة الثانية
الرياضة
بتألق مورجادو.. «الإمارات للدراجات» على منصة «تشالينج مايوركا» للمرة الثانية
اليوم 20:23
مهرجان الشيخ زايد يفتح باب التسجيل لأكبر بطولة رمضانية
الرياضة
مهرجان الشيخ زايد يفتح باب التسجيل لأكبر بطولة رمضانية
اليوم 20:15
«المالية»: مزادان للصكوك والسندات يستقطبان عطاءات بقيمة 5.15 مليار درهم
اقتصاد
«المالية»: مزادان للصكوك والسندات يستقطبان عطاءات بقيمة 5.15 مليار درهم
اليوم 19:54
الإمارات تشارك في الحوار العربي الهندي الثاني للطاقة
اقتصاد
الإمارات تشارك في الحوار العربي الهندي الثاني للطاقة
اليوم 19:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©