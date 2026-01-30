«الأمن السيبراني» يشارك في معرض الشرطة العسكرية

أبوظبي (وام)

يشارك مجلس الأمن السيبراني في فعاليات معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية، وذلك في إطار جهوده الوطنية المستمرة لتعزيز الثقافة الرقمية وحماية المجتمع من التهديدات السيبرانية المتزايدة.

وأكد راشد سعيد اليماحي، اختصاصي التوعية السيبرانية وبناء القدرات بالمجلس، أن الجرائم الإلكترونية باتت في العصر الراهن تهديداً حقيقياً يتجاوز الفضاء الرقمي ليصل إلى الواقع الملموس، مشيراً إلى أنها قد تتسبب في خسائر مادية فادحة وأضرار نفسية، بل وقد تمتد لتشكّل خطراً على الأرواح، مشدداً على أن الفرد هو خط الدفاع الأول في المنظومة الأمنية.

ودعا الجمهور إلى ضرورة تطوير مهاراتهم السيبرانية بشكل مستمر ومتابعة قنوات المجلس الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي للاطلاع على أحدث أساليب الاحتيال وكيفية التصدي لها.

وتأتي هذه المشاركة تجسيداً لاستراتيجية مجلس الأمن السيبراني في بناء قدرات الكوادر الوطنية وتوطيد التعاون مع المؤسسات العسكرية والأمنية لضمان بيئة رقمية آمنة ومستقرة تدعم مسيرة التنمية في الدولة.