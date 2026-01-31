حميد بن راشد يستقبل الملازم عبيد الكعبي الحاصل على سيف الشرف من كلية الشرطة

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، اليوم، بمجلس سموّه في مصفوت، الملازم عبيد خليفة عبيد الكعبي، بمناسبة تخرُّجه في كلية الشرطة وحصوله على سيف الشرف، بعد أن حلَّ بالمركز الأول في المجموع العام، والأول في العلوم الأكاديمية، والمشاة، والأسلحة والرماية.





وثمّن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، اهتمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأبناء الوطن، وحرصه الدائم على دعمهم وتمكينهم في مختلف الميادين ومنها الشرطية، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على تحمّل المسؤولية وخدمة الدولة بكفاءة واقتدار.

وهنّأ صاحب السمو حاكم عجمان، الملازم عبيد بهذا الإنجاز، مشيداً بتفوقه، وما يعكسه من جدّ وانضباط وتميّز، متمنياً له التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية، مؤكداً سموّه أهمية توظيف ما اكتسبه من علم ومعرفة ومهارات عسكرية وشرطية، في خدمة وطنه وحماية إنجازاته وصون مكتسباته.

وأعرب سموّه عن فخره بكفاءة أبناء وشباب الإمارات وبقدراتهم العلمية والعسكرية، مؤكداً أنهم ذخر الوطن ودرعه الحصين لإعلاء مكانته ومواجهة تحديات المستقبل.

من جانبه، عبّر الملازم عبيد خليفة عبيد الكعبي، عن سعادته واعتزازه باستقبال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، مؤكداً عزمه على خدمة وطنه والذود عن أرضه ورايته بكل أمانة وإخلاص وتفانٍ.