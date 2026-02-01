الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

انطلاق أعمال القمة العالمية للعلماء

انطلاق أعمال القمة العالمية للعلماء
1 فبراير 2026 12:12

انطلقت اليوم أعمال القمة العالمية للعلماء، التي تجمع أكثر من 150 عالماً من الحائزين على جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة، إلى جانب قادة الحكومات وصناع القرار العالميين.

 

وتعد هذه الفعالية العالمية البارزة، التي تمتد على مدار ثلاثة أيام بالتزامن مع القمة العالمية للحكومات 2026، واحدة من أهم وأكبر التجمعات العلمية النوعية في العالم، والأكبر من حيث الثقل العلمي للمشاركين.

 

وتتضمن أجندة القمة العالمية للعلماء، التي تقام بالشراكة بين القمة العالمية للحكومات والرابطة العالمية لكبار العلماء، برنامجاً نوعياً يرتكز على محور "العلوم الأساسية: التوافق العلمي لمواجهة تحديات البشرية"، وتشمل أجندة اليوم الأول، إلى جانب حفل الافتتاح، منتدى "علوم الذكاء الاصطناعي"، ومنتدى "علوم الذكاء الاصطناعي.. هل الذكاء الاصطناعي قادر على الاكتشاف؟"، ومنتدى "التقنيات التحويلية"، ومنتدى الطاقة الجديدة، ومنتدى الاكتشاف العلمي.

 

وتعكس هذه القمة التزام دولة الإمارات بتعزيز دور العلم والمعرفة بوصفهما قوة دافعة لبناء مستقبل أكثر تقدماً واستدامة للأجيال القادمة.

 

المصدر: وام
العلماء
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
