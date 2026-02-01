منصور بن زايد: تكريم رئيس الدولة لمحمد القرقاوي بوسام الاتحاد يعكس نهج دولة الإمارات في الاحتفاء برجالها المخلصين

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمعالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء بوسام الاتحاد، يعكس نهج دولة الإمارات في الاحتفاء برجالها المخلصين.

وقال سموه، في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «تكريم صاحب السمو رئيس الدولة للأخ محمد القرقاوي بوسام الاتحاد يعكس نهج دولة الإمارات في الاحتفاء برجالها المخلصين، ويجسّد إسهاماته الرائدة في ترسيخ التميّز الحكومي ودعم الكفاءات الوطنية، ضمن فريق يقوده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد».