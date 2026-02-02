الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والمستجدات في المنطقة

رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والمستجدات في المنطقة

2 فبراير 2026 19:00
2 فبراير 2026 19:00

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» خلال اتصال هاتفي اليوم، مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، العلاقات الأخوية بين البلدين والعمل المشترك من أجل تعزيزها وتوسيع آفاقها لما فيه الخير لشعبيهما.
كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والمستجدات في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وفي هذا السياق أكد صاحب السمو رئيس الدولة وجلالة ملك الأردن أهمية المضي قدماً في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق في قطاع غزة، وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية الكافية دون عوائق إلى القطاع لتخفيف معاناة سكانه، إضافة إلى العمل من أجل إيجاد مسار للسلام العادل والشامل في المنطقة يقوم على أساس «حل الدولتين» بما يضمن السلام والاستقرار الإقليميين.

رئيس الدولة ورئيس الاتحاد السويسري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
الإمارات تحتفي بيوم البيئة الوطني وسط إنجازات استثنائية في تعزيز الاستدامة

وشدد الجانبان على أهمية العمل من أجل تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة وتسوية النزاعات فيها من خلال الحوار والأساليب الدبلوماسية لمصلحة جميع شعوبها.

المصدر: وام
