ملتقى «رائدات الأعمال» يعزز الشراكات الاقتصادية مع الكويت

أبوظبي (الاتحاد)

شهد المعرض المصاحب للمنتدى الأول للمرأة الإماراتية والكويتية انطلاق أعمال ملتقى رائدات الأعمال في مقر الاتحاد النسائي العام، ويستمر حتى 3 فبراير، تحت شعار «نحن معاً.. ومعاً نكون.. ومعاً نصنع الغد»، وبرعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

ويشارك في الملتقى أكثر من 160 شركة يجمع بين الحضور الواقعي والحضور الافتراضي عبر منصة رائدات الأعمال الكويتيات للشركات المرخصة من دولة الإمارات. وتمثل الشركات ستة قطاعات رئيسة تشمل التجارة، والتقنية والتحول الرقمي، والخدمات، والصناعة، والعقارات والاستثمار، والنقل واللوجستيات، في مشهد يعكس تنوع مساهمات المرأة واتساع حضورها في مختلف الأنشطة الاقتصادية الحيوية.

ويتضمن الملتقى برنامجاً تدريبياً متكاملاً عبر سبع ورش عمل متخصصة، تنظمها جهات وطنية رائدة، بهدف تعزيز مهارات المشاركات وتزويدهن بالأدوات العملية لتطوير مشاريعهن. ويقام الملتقى ضمن المعرض الذي يُنظم تحت رعاية دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ويجمع بين الحضور الفعلي والمشاركة الافتراضية، بما يعزز من فرص التواصل وتبادل الخبرات في أجواءً تفاعلية داعمة لريادة الأعمال النسائية.