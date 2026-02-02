رئيس الدولة يشهد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة فيلكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «في إطار نهج الإمارات الذي يقوم على التعاون الذي يحقق التنمية والتقدم للجميع، شهدت اليوم في أبوظبي وفخامة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية التي نعمل من خلالها على استثمار كل الفرص المتاحة لتحقيق التنمية المشتركة، ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين إلى الأمام. تعزيز العلاقات التنموية مع أفريقيا عنصر أساسي ضمن علاقاتنا الاقتصادية الدولية التي تستهدف الخير والنماء والازدهار لجميع شعوب العالم».

في إطار نهج الإمارات الذي يقوم على التعاون الذي يحقق التنمية والتقدم للجميع، شهدت اليوم في أبوظبي وفخامة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية التي نعمل من خلالها على استثمار كل الفرص المتاحة لتحقيق… pic.twitter.com/eLLL0OzIHZ — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 2, 2026