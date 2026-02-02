الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«شرطة أبوظبي» تدشّن ميدان رماية جديداً في الظفرة

ميدان الرماية الجديد يوفر بيئة تدريبية متطورة (من المصدر)
3 فبراير 2026 02:04

أبوظبي (الاتحاد)

دشّنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلةً في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، ميداناً متطوراً للرماية الشرطية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لرفع مستوى الجاهزية الشرطية والأمنية، وتعزيز كفاءة التدريب الميداني لمنتسبيها وفق أفضل المعايير المعتمدة. وأكد العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، أن تدريب الرماية يُعد من الركائز الأساسية في إعداد وتأهيل رجال الشرطة، مشيراً إلى أن تدشين ميدان الرماية يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على توفير بيئة تدريبية متطورة.
حضر الافتتاح العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة الظفرة، والعميد ناصر محمد النيادي، مدير إدارة المهام الخاصة، إلى جانب عدد من الضباط.

