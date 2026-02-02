الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية والهجرة المصري

عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية والهجرة المصري
2 فبراير 2026 23:49

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في أبوظبي، معالي الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية الشقيقة.
ورحب سموه بمعالي الدكتور بدر عبد العاطي، وبحثا خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، ومختلف مسارات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها، خصوصاً في المجالات التي تخدم الأهداف التنموية في البلدين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية مع جمهورية مصر العربية، والحرص على تنمية وتطوير آفاق التعاون المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين، ويعود بالخير والرخاء على شعبيهما.

كما استعرض الجانبان التطورات في قطاع غزة، وأهمية دعم أهداف «مجلس السلام»، وتنفيذ خطة فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكافة مراحلها.

وتطرق سموه ومعالي وزير الخارجية والهجرة المصري، خلال اللقاء، إلى أهمية دعم اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع دون عوائق وبالوتيرة الكافية، بما يلبي الاحتياجات العاجلة للسكان.

حضر اللقاء، معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، ومعالي سعيد مبارك الهاجري وزير دولة.

المصدر: وام
