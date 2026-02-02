الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية الكويت ويبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين

عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية الكويت ويبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين
2 فبراير 2026 23:54

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في دولة الكويت الشقيقة.
وأعرب سموه، خلال اتصال هاتفي، عن تمنياته لمعالي وزير الخارجية الكويتي بالتوفيق والسداد في مهام عمله، معرباً عن تطلعه للعمل مع معاليه، بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الإماراتية الكويتية.

رئيس الدولة ورئيس الاتحاد السويسري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
الإمارات تحتفي بيوم البيئة الوطني وسط إنجازات استثنائية في تعزيز الاستدامة

وأكد سموه عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة، وما تحظى به من رعاية واهتمام من قيادتي البلدين، والحرص على تعزيزها وتنمية آفاق التعاون، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

المصدر: وام
