علوم الدار

حمدان بن زايد: نؤكد التزامنا بحماية مواردنا الطبيعية وتعزيز استدامتها

حمدان بن زايد
4 فبراير 2026 13:25

أكد سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، بمناسبة يوم البيئة الوطني، التزام الإمارات بحماية الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها، باعتبار ذلك خياراً وطنياً استراتيجياً.

 

وقال سموه عبر منصة إكس:"بمناسبة يوم البيئة الوطني، نؤكد التزامنا بحماية مواردنا الطبيعية وتعزيز استدامتها، باعتبار ذلك خياراً وطنياً استراتيجياً. وفي هذا الإطار، أطلقنا مبادرة "حمدان بن زايد لأغنى بحار العالم" بدعم ورؤية قيادتنا الرشيدة، لترسيخ نهج علمي ومنظم يحافظ على بحار أبوظبي، ويضاعف المخزون السمكي الوطني، ويعزز أمننا الغذائي، بما يضمن مستقبلاً أكثر استدامة للأجيال القادمة."

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
حمدان بن زايد
يوم البيئة الوطني
حماية البيئة
