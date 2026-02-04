الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان

عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان

4 فبراير 2026 16:15
4 فبراير 2026 16:15

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي رشيد ميريدوف، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي.

 

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية.

 

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول أهمية القمة العالمية للحكومات، ودورها في تعزيز مسيرة العمل الحكومي في مختلف الدول، بما يحقق التنمية المستدامة للشعوب.

 

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق علاقات الصداقة مع تركمانستان، مشيداً بالنمو المستمر في مسارات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف القطاعات التي تدعم أولوياتهما التنموية.

 

حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.

 

المصدر: وام
