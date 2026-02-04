الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
سيف بن زايد: وقّعنا مذكرة تفاهم مع مولدوفا بشأن الاعتراف المتبادل واستبدال رخص القيادة

4 فبراير 2026 18:53

أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية مولدوفا الصديقة، بشأن الاعتراف المتبادل واستبدال رخص القيادة.
وقال سموه، في منشور على منصة «إكس»: «في إطار توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى توفير التسهيلات لمواطني البلدين، وقعنا مع جمهورية مولدوفا الصديقة، مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل واستبدال رخص القيادة، بما يجسد حرصنا على تعزيز التعاون، وتطوير العلاقات الثنائية، والارتقاء بجودة الحياة».
وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: «كما سعدت بلقاء معالي دانييلا ميسايل نيتشيتين، وزيرة الشؤون الداخلية في جمهورية مولدوفا الصديقة، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي، حيث تبادلنا الرؤى حول مستجدات الأوضاع الدولية الراهنة، وناقشنا سبل تطوير آفاق التعاون في المجالات الشرطية والأمنية، وتعزيز بناء القدرات، بما يواكب التحولات العالمية، ويدعم مزيداً من الأمن والاستقرار لمجتمعاتنا».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
