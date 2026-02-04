رئيسا وزراء أنتيغوا وباربودا والجبل الأسود: الحوار بين الحكومات والقطاع الخاص أولوية

دبي (الاتحاد)



أكد معالي غاستون براون، رئيس وزراء أنتيغوا وبربودا، ومعالي ميلويكو سباجيك، رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو «الجبل الأسود»، أن الحوار بين الحكومات والقطاع الخاص يمثل أولوية لبناء تجارب عالمية المستوى، وأن المستقبل تصنعه الأفكار الجريئة.

جاء ذلك خلال جلسة رئيسة بعنوان: «اقتصاد التجربة.. دروس للحكومات» ضمن القمة، كما شارك في الجلسة الرئيسة بجانب معاليهما، كل من: دانييل غريدر، الرئيس التنفيذي لشركة Hugo Boss، وبنجامين فوشو، الرئيس التنفيذي لشركة فنادق هونغ كونغ وشنغهاي المحدودة، وأوديل بيكهام جونيور، لاعب كرة القدم الأميركية، حيث اعتبر المتحدثون أن «الحكومات توفر القيم والهوية»، بينما «تمتلك العلامات التجارية القدرة على تحويل هذه القيم إلى مشاعر وتجارب ملموسة تصل إلى العالم».

واستعرض معالي غاستون براون، تجربة بلاده في تحويل منتجها السياحي إلى «منتج عالي القيمة»، وقال معاليه: «اعتمدنا أسلوب دمج ثقافتنا في صلب منتجنا السياحي، ما جذب علامات تجارية فاخرة وزاد من إنفاق الزوار بشكل ملحوظ».