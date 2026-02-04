سيف بن زايد يلتقي رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

أبوظبي (وام)



التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عادل بك قاسم علييف، رئيس مجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الشرطية والأمنية، وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير منظومات العمل الأمني، بما يسهم في دعم الاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية المتغيرة.

وأكد الجانبان أهمية القمة العالمية للحكومات بوصفها منصة دولية جامعة لتلاقي الحكومات وصناع القرار، وتعزيز حوارات الحضارات وتبادل المعارف والخبرات، واستشراف مستقبل العمل الحكومي والأمني، بما يخدم المجتمعات، ويعزز الأمن والتنمية المستدامة.





وكتب سموه، عبر منصة «إكس» أمس: «سررت بلقاء معالي عادل بك قاسم علييف، رئيس مجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان الصديقة، في إطار أعمال القمة العالمية للحكومات بدبي، حيث استعرضنا عمق علاقات الصداقة والروابط المتينة بين بلدينا، وحرص قيادتيهما على توسيع آفاق التقارب، وتعزيز مسارات الشراكة، وتبادلنا الرؤى حول سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي، بما يخدم مصالح المجتمعات، ويدعم مجالات الاستقرار والتنمية».

والتقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، معالي مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق، وكتب سموه عبر منصة «إكس» أمس: «سُعدت بلقاء معالي مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي، حيث ناقشنا آفاق تطوير مجالات التعاون المشترك، والدور النوعي الذي تقوم به القمة العالمية للحكومات كمنصة دولية جامعة لأرفع الخبرات والممارسات تسهم بفاعلية في رسم مستقبل العمل الحكومي، وتعزيز كفاءة مؤسساته، بما يدعم المسارات الاقتصادية والتنموية، ويؤسس لفضاءات أوسع من الازدهار والاستقرار للمنطقة وللمجتمعات الإنسانية».





والتقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، دانييلا ميسايل - نيتشيتين، وزيرة الشؤون الداخلية بجمهورية مولدوفا، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي. وتناول اللقاء آفاق التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل تطوير الشراكات في مجالات التدريب، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات في التعامل مع التحديات الأمنية المعاصرة.

وأكّد الجانبان أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصة عالمية رائدة للحوار وتبادل الرؤى والخبرات بين الدول، وتسهم في تعزيز التفاهم والتعاون الدولي، ودعم الابتكار في العمل الحكومي والأمني، بما ينعكس إيجاباً على أمن المجتمعات واستقرارها.



مذكرة تفاهم

شهد اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف واستبدال رخص القيادة الصادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مولدوفا. وتنص مذكرة التفاهم على الاعتراف المتبادل برخص القيادة الصادرة من الإمارات وجمهورية مولدوفا واستبدالها دون إجراء الاختبار النظري والعملي، بهدف تسهيل تنقل حاملي رخص القيادة من الجانبين أثناء الإقامة أو الزيارة.

وكتب سموه عبر منصة «إكس» أمس: «في إطار توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى توفير التسهيلات لمواطني البلدين، وقعنا مع جمهورية مولدوفا الصديقة، مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل واستبدال رخص القيادة، بما يجسد حرصنا على تعزيز التعاون، وتطوير العلاقات الثنائية، والارتقاء بجودة الحياة. كما سعدت بلقاء معالي دانييلا ميسايل نيتشيتين، وزيرة الشؤون الداخلية في جمهورية مولدوفا الصديقة، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي، حيث تبادلنا الرؤى حول مستجدات الأوضاع الدولية الراهنة، وناقشنا سبل تطوير آفاق التعاون في المجالات الشرطية والأمنية وتعزيز بناء القدرات، بما يواكب التحولات العالمية ويدعم مزيداً من الأمن والاستقرار لمجتمعاتنا».