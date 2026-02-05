الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي أعضاء اللجنة اليهودية الأميركية

عبدالله بن زايد يلتقي أعضاء اللجنة اليهودية الأميركية
5 فبراير 2026 12:48

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، أعضاء اللجنة اليهودية الأميركية «AJC» وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية وعدداً من القضايا الدولية، كما جرى استعراض أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إرساء دعائم السلام المستدام، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتبني الحلول السياسية والحوار البناء لمعالجة الأزمات.

كما ناقش اللقاء سُبل تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان، وأهمية ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، بما يُسهم في بناء مجتمعات أكثر استقراراً وتعاوناً، ويعزّز جهود السلام على المستويين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء معالي سعيد الهاجري وزير دولة.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
