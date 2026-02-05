الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس وزراء مونتينيغرو على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات

خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس وزراء مونتينيغرو على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات
5 فبراير 2026 16:46

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، معالي ميلويكو سباجيك، رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود)، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 التي تنعقد في دبي.

واستعرض اللقاء فرص تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مونتينيغرو، وسُبل الارتقاء بها نحو آفاق أرحب من التعاون المشترك والشراكات الاستراتيجية في مختلف المجالات ذات الأولوية الوطنية، بما يدعم المصالح المتبادلة للبلدين، ويعود بالازدهار والنماء على شعبيهما الصديقين.

حضر اللقاء معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة؛ ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل؛ ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي. 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
