الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«رافد» تستقبل 269 ألف مكالمة خلال 2025

«رافد» تستقبل 269 ألف مكالمة خلال 2025
6 فبراير 2026 02:11

الشارقة (الاتحاد)

حققت شركة رافد لحلول المركبات، أداءً استثنائياً خلال عام 2025، مسجلة نمواً ملحوظاً في جميع وحداتها التشغيلية، مما يعكس التزام الشركة بتقديم تجربة متكاملة وخدمات نوعية ومتميزة للعملاء في قطاع حلول المركبات، إذ استقبلت الشركة نحو 269 ألف مكالمة، بمعدل متوسط زمن استجابة يبلغ 2.5 دقيقة فقط، ما يؤكد سرعة وكفاءة فرق الدعم في التعامل مع الاستفسارات والطلبات المتزايدة، ويعكس الثقة المتنامية من العملاء في جودة الخدمات المقدمة.
وقال أحمد جمعة المشرخ، المدير العام لشركة رافد لحلول المركبات: «يعكس الأداء المتميز للشركة خلال عام 2025 نجاح رافد في تقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات المتعاملين بكفاءة عالية، ويؤكد مكانة الشركة كشريك استراتيجي للقيادة العامة لشرطة الشارقة في تطوير قطاع حلول المركبات، مؤكداً التزام رافد بالابتكار المستمر وتطوير الخدمات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز تجربة العملاء ورفع كفاءة السلامة المرورية، مع تقديم حلول عملية ومباشرة تحدث فرقاً ملموساً في الحفاظ على السلامة وتحسين جودة الحياة في الإمارة».

شركة رافد
الإمارات
الشارقة
