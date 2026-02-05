الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

انطلاق ملتقى الكليات الشرطية بـ«دول التعاون»

المشاركون في صورة جماعية خلال افتتاح الملتقى (من المصدر)
6 فبراير 2026 02:11

دبي (الاتحاد)

شهد اللواء دكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع المالي والإداري، انطلاق جلسات مُلتقى الأكاديميات والكليات الشرطية والعسكرية في دول مجلس التعاون الخليجي، بحضور نخبة من القيادات الأمنية والأكاديمية وكبار الضباط والمختصين من أكاديميات وكليات تُمثل عدداً من دول مجلس التعاون الخليجي. 
ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار تعزيز التكامل والتعاون الأكاديمي والمهني بين المؤسسات التعليمية الشرطية والعسكرية في دول مجلس التعاون الخليجي، واستشراف مستقبل التعليم الأمني المشترك، بما يسهم في توحيد المفاهيم التدريبية وترسيخ أفضل الممارسات العالمية ضمن بيئة تعليمية موحدة تعزز من كفاءة الكوادر الأمنية والعسكرية الخليجية.
ورحّب اللواء أحمد زعل المهيري، بالحضور، مؤكداً أهمية هذه الملتقيات في بناء شراكات استراتيجية مُستدامة بين الأكاديميات الخليجية، مشيراً إلى أن مُلتقى الأكاديميات والكليات الشرطية والعسكرية في دول مجلس التعاون الخليجي يشكل منصة رفيعة المستوى لتعزيز التعاون الأكاديمي والأمني، وترسيخ أفضل الممارسات التعليمية.
وناقش المُشاركون سُبل تطوير منظومة التعليم والتدريب الأمني، وتوحيد المفاهيم التدريبية، وتبادل الخبرات، واستشراف مستقبل التعليم الأمني المشترك.

الإمارات
شرطة دبي
دبي
دول مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي
