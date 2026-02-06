«الشباب العربي» يوقِّع مذكرة تفاهم مع «محمد بن راشد للفضاء»

دبي (الاتحاد)

وقّع مركز الشباب العربي مذكرة تفاهم مع مركز محمد بن راشد للفضاء، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026 بدبي، وذلك في خطوة استراتيجية تعكس التزام دولة الإمارات بتمكين الشباب العربي في مجالات الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة.

وتنص المذكرة على إطلاق مبادرات وبرامج مشتركة، تعزز التبادل المعرفي ونقل التجارب الملهمة.

وفي هذا السياق، قال سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: «هذه الشراكة تعكس التزام المركز بدعم الكفاءات الشابة وتمكينها من الإسهام في مسيرة التطور المتسارع لقطاع الفضاء في دولة الإمارات والمنطقة.. والبرامج المشتركة مع مركز الشباب العربي ستوفر فرصاً عملية تتيح للشباب اكتساب خبرات متقدمة والمشاركة في مشاريع فضائية، تسهم في تعزيز مكانة المنطقة على خريطة الفضاء العالمية».

ومن جانبها، قالت المهندسة فاطمة الحلّامي، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تأكيداً لحرص المركز على تمكين الشباب العربي، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تواكب متطلبات المستقبل.