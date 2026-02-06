«بيت الخير» تكثّف الاستعدادات لحملتها الرمضانية «حق معلوم 3»

دبي (وام)

كثّفت جمعية «بيت الخير» استعداداتها لتنفيذ حملتها الرمضانية «حق معلوم 3» التي وضعت هدفاً طموحاً بإنفاق حوالي 70 مليون درهم، لدعم أكّثر من 65 ألف أسرة وحالة مستحقة، عبر إعداد خطة شاملة ومتكاملة لضمان تنفيذ المشاريع الرمضانية بكفاءة عالية، وتحقيق أهدافها الإنسانية.

وأكّد محمد أبو رحيمة، مساعد المدير العام للشؤون الإدارية وتنمية الموارد المالية في الجمعية، رئيس لجنة الحملة الرمضانية، جاهزية «بيت الخير» من مختلف الجوانب التنظيمية والإدارية واللوجستية، مضيفاً أن الجمعية شكلت فرق عمل متخصّصة لكل مشروع من مشاريع الحملة، وحددت آليات واضحة للتنسيق بين الإدارات والفروع مع اعتماد جداول زمنية دقيقة تضمن انسيابية العمل، وتسريع إجراءات الصرف والتوزيع، خصوصاً مع تزايد أعداد المستفيدين خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف: «إنه على الصعيد الميداني واللوجستي بدأت الجمعية مبكراً في التعاقد مع الموردين، وتجهيز مواقع الخيم الرمضانية، واستكمال التراخيص اللازمة، ووضع خطط تشغيل يومية لإدارة تدفق الصائمين، بما يضمن انضباط التوزيع وسلامة المستفيدين والمتطوعين».

وفيما يخص مشروع «إفطار صائم»، أعدت «بيت الخير» منظومة متكاملة لتوزيع الوجبات، بالتعاون مع 70 مطبخاً معتمداً مع مراعاة أعلى المعايير الصحية، وتوفير فرق إشراف ميدانية لمتابعة التوزيع اليومي للوجبات داخل الخيم، وفي المواقع من أجل توزيع أكثر من 66 ألفاً و550 وجبة إفطار يومياً خلال الشهر الفضيل.

ونوّه أبو رحيمة بأن «بيت الخير» مهتمّة بالاستعدادات التقنية والإعلامية للحملة، لافتاً إلى أن الجمعية عززت قنوات استقبال التبرعات عبر الفروع، وكذلك المنصات الرقمية إلى جانب تحديث أنظمتها الإلكترونية لإدارة بيانات الأسر وربطها بآليات الصرف والتوزيع لضمان الدقة، والسرعة مع إعداد خطة إعلامية متكاملة لتعريف المجتمع بالحملة، وتحفيز المشاركة انطلاقاً من حرصها على تقديم خدمات نوعية ومستدامة، بما يعكس روح التكافل والتراحم في شهر رمضان المبارك.