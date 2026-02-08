الإثنين 9 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انخفاض درجات الحرارة غداً

أبوظبي
8 فبراير 2026 17:54

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والشمالية، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة شمالاً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية.

وأوضح المركز، في بيانه اليوم حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً شمالاً، وحركتها جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط يضطرب أحياناً شمالاً. وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفا إلى متوسط .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة                     الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                     28 19 80 35

دبي                          27 19 75 40

الشارقة                      28 17 80 40

عجمان                       27 19 85 45

أم القيوين                     26 16 85 40

أخبار ذات صلة
"الأرصاد": فرصة سقوط أمطار غداً
«الأرصاد» يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

رأس الخيمة                  28 17 80 30

الفجيرة                        30 19 65 25

العـين                          29 17 70 25

ليوا                             31 15 85 20

الرويس                        30 17 85 35

السلع                            29 15 80 40

دلـمـا                            26 19 80 45

طنب الكبرى / الصغرى    25 20 85 50

أبو موسى                      25 20 85 50.

المصدر: وام
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
انخفاض درجات الحرارة
آخر الأخبار
«نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط» يُزيّن تاريخ شعارات «ألعاب الماسترز»
الرياضة
«نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط» يُزيّن تاريخ شعارات «ألعاب الماسترز»
اليوم 12:00
"أبوظبي للتنقل" يوسّع خدمات "روبوتاكسي"
علوم الدار
"أبوظبي للتنقل" يوسّع خدمات "روبوتاكسي"
اليوم 11:59
​«قضاء أبوظبي»: 57 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال عامين
علوم الدار
​«قضاء أبوظبي»: 57 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال عامين
اليوم 11:53
60 لاعباً يحملون الطموحات الإماراتية في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
الرياضة
60 لاعباً يحملون الطموحات الإماراتية في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
اليوم 11:30
«كامورور» و«دشانه» يتصدران المشاركين في نصف ماراثون رأس الخيمة
الرياضة
«كامورور» و«دشانه» يتصدران المشاركين في نصف ماراثون رأس الخيمة
اليوم 11:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©