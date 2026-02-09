«المرور والدوريات» بشرطة عجمان تُحقق 99% في مؤشر «نبض المتعامل»

عجمان (وام)

حققت القيادة العامة لشرطة عجمان، ممثلةّ بإدارة المرور والدوريات، نسبة 99%‎ في مؤشر «نبض المتعامل» للرضا العام عن الخدمات خلال عام 2025.

وأشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، بالجهود المتميزة التي تبذلها إدارة المرور والدوريات في مجال تقديم الخدمات، والتي دأبت على تقديم أبرز الابتكارات والمبادرات التطويرية التي أسهمت في تحقيق ذلك الإنجاز، إضافة إلى دعمها بالدوريات الحديثة المجهّزة بأحدث التقنيات والأنظمة الذكية التي تُسهم في تعزيز السلامة المرورية وأمن الطرق.