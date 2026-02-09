الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«المرور والدوريات» بشرطة عجمان تُحقق 99% في مؤشر «نبض المتعامل»

إدارة المرور والدوريات في شرطة عجمان
10 فبراير 2026 01:14

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة «مبادلة للاستثمار» ويعتمد خطة الأعمال لعام 2026
محمد بن راشد يعتمد مشروع «واحة الليان» وجهةً سياحيةً عالمية جديدة في دبي

حققت القيادة العامة لشرطة عجمان، ممثلةّ بإدارة المرور والدوريات، نسبة 99%‎ في مؤشر «نبض المتعامل» للرضا العام عن الخدمات خلال عام 2025.
وأشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، بالجهود المتميزة التي تبذلها إدارة المرور والدوريات في مجال تقديم الخدمات، والتي دأبت على تقديم أبرز الابتكارات والمبادرات التطويرية التي أسهمت في تحقيق ذلك الإنجاز، إضافة إلى دعمها بالدوريات الحديثة المجهّزة بأحدث التقنيات والأنظمة الذكية التي تُسهم في تعزيز السلامة المرورية وأمن الطرق.

شرطة عجمان
الإمارات
عجمان
إدارة المرور والدوريات
الخدمات المرورية
سلطان بن عبد الله النعيمي
آخر الأخبار
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
اليوم 20:13
جوارديولا: فارق النقاط مع أرسنال يدفعنا للعب على الفوز
الرياضة
جوارديولا: فارق النقاط مع أرسنال يدفعنا للعب على الفوز
اليوم 20:10
أبوظبي تستضيف كأس الإمارات ودوري «لونجين» للأمم للحواجز
الرياضة
أبوظبي تستضيف كأس الإمارات ودوري «لونجين» للأمم للحواجز
اليوم 20:08
ألفابت تلجأ لسوق الائتمان لتمويل نفقات الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
ألفابت تلجأ لسوق الائتمان لتمويل نفقات الذكاء الاصطناعي
اليوم 19:50
كوريا الجنوبية تبحث سبل توسيع التعاون الدفاعي مع «الناتو»
الأخبار العالمية
كوريا الجنوبية تبحث سبل توسيع التعاون الدفاعي مع «الناتو»
اليوم 19:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©