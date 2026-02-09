توعية المجتمع بأهمية الالتزام بأماكن الشواء المخصّصة في حدائق أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

دعت بلدية مدينة أبوظبي أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام بالشواء في الأماكن المخصّصة لهذا الغرض والمنتشرة في حدائق ومنتزهات أبوظبي، والبر الرئيس، مؤكدة أهمية مساهمة المجتمع في الحفاظ على المظهر الحضاري العام، وحماية المرافق الترفيهية العامة، والتقيد بالسلوكيات الحضارية التي من شأنها تحقيق الاستدامة لهذه المرافق، التي أنشئت من أجل إسعاد المجتمع، وتوفير أماكن ترفيهية عائلية تحقق تطلعات السكان والزوّار.

جاء ذلك خلال حملتها التوعوية الدورية «دارنا مسؤوليتنا» التي استهدفت من خلالها تعزيز المسؤولية المجتمعية بشأن التقيد بالقوانين التي تنظم ارتياد الحدائق، والمنتزهات الترفيهية، وعلى وجه الخصوص آليات وسلوكيات الشواء، وحث رواد هذه المرافق على أهمية اتباع الممارسات التي تساعد في صون هذه الأماكن الترفيهية، وعلى وجه التخصيص حماية المسطحات الخضراء، والأشجار، ومكونات وأصول هذه الحدائق.

وحثّت البلدية خلال الحملة، رواد الحدائق على المساهمة في المحافظة على نظافة الحدائق، وعدم رمي مخلفات الشواء بشكل عشوائي، والحرص على وضع بقايا الشواء، والفحم المحترق في الحاويات الأسمنتية المخصصة لذلك، حفاظاً على البيئة، ولتحقيق أعلى معايير السلامة في الحدائق.

أما عن الأماكن المخصصة للشواء في الحدائق داخل جزيرة أبوظبي، فأكدت البلدية أنها تنتشر كما يلي: حديقة التراث، الحديقة الرسمية، حديقة العائلة ب، حديقة العائلة أ، حديقة البوم، حديقة النوفل، حديقة الدولفين، منتزه الخليج العربي رقم 1، منتزه الخليج العربي رقم 2، منتزه الخليج العربي رقم 4، منتزه الخليج العربي رقم 5، حديقة نادي الضباط، حديقة المطار القديم، حديقة الزعفرانة، حديقة المزون، حديقة بينونة، حديقة ربدان، شخبوط1، شخبوط2، شخبوط3، شخبوط4، التأنس، حديقة الحياة، ساحة الرحبة، منتزه الشريعة، بحيرة الوثبة، منتزه الوثبة، حديقة الكادي، حديقة الفانوس، حديقة البراجيل، حديقة البيرق، حديقة الختم، حديقة العدلة، ساحة الشامخة، حديقة الفن، حديقة الارجوان، حديقة الجوري، حديقة اللحظات، حديقة الشهيد، حديقة بينونة، حديقة الكواكب.