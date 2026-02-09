تدشين «منصة المورد البشري الإماراتي» في دبي

دبي (الاتحاد)

ضمن فعاليات ملتقى دبي للتوطين، الذي نظّمه مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي تحت شعار «شراكات راسخة لتنمية مستدامة»، دشّن المجلس منصة «المورد البشري الإماراتي»، التي أطلقها تجريبياً في شهر سبتمبر من العام الماضي، لتُشكّل حلقة وصل بين الكفاءات الإماراتية وفرص العمل والبرامج التدريبية المناسبة، وفق منهجيةٍ تركّز على الشفافية والموثوقية.

وتم التدشين خلال الحفل الرسمي الذي أقيم في الملتقى، وسط مشاركة واسعة من عدد من ممثّلي الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، في خطوة نوعية تجسّد رؤية المجلس الاستشرافية بتوظيف الحلول الرقمية الذكية في خدمة منظومة التوطين، وسعيه الدائم نحو رفع كفاءة سوق العمل وجاذبيته. وتزامن الإطلاق الرسمي مع عرض فيديو تعريفي استعرض أهداف المنصة وأجزاءها الرئيسة، مسلِّطاً الضوء على دورها الحيوي في دفع رحلة تنمية المورد البشري الإماراتي، ومؤكداً انتقالها من مرحلة الإطلاق التدريجي إلى مرحلة التشغيل الرسمي الشامل ضمن منظومة المجلس ومبادراته الاستراتيجية.

وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، أن التدشين الرسمي لمنصة المورد البشري الإماراتي خلال ملتقى دبي للتوطين يأتي محطةً مفصليةً في مسيرة تطوير منظومة التوظيف في الإمارة، تعكس التزام المجلس بمواصلة تطوير الحلول المبتكرة التي تدعم بناء رأسمال بشري وطني مؤهَّل وفعّال، وترسّخ نموذجاً متقدماً للتكامل بين السياسات والشراكات والتقنيات الحديثة.

وأضاف: «تُشكّل المنصة أداة استراتيجية داعمة لتمكين الكفاءات الإماراتية، وبوابة تفتح أمامها آفاقاً واسعة للتدريب والتوظيف، انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة وتوجّهات دبي المستقبلية نحو تعزيز اقتصاد متين قائم على المعرفة والابتكار. ولا ننظر إلى المنصة باعتبارها أداة تقنية للتوظيف وحسب، بل منظومة متكاملة تسهم في الارتقاء بكفاءة التخطيط للقوى العاملة».

وبعد إطلاقها التجريبي في شهر سبتمبر من العام الماضي، جاءت النسخة الرسمية من المنصة مُعدّة بمجموعة مزايا متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتستهدف تشكيل حلقة وصل موثوقة وشفافة بين الكفاءات الإماراتية وفرص العمل والبرامج التدريبية المناسبة. كما صُممت المنصة لتكون أداة شاملة لإدارة عمليات التوظيف وتطوير المهارات.