علوم الدار

أنور قرقاش: علاقتنا مع مصر الشقيقة راسخة وتزداد قوة وثباتاً

أنور قرقاش
10 فبراير 2026 12:42

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات ولقاؤه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تجسّد عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال معاليه عبر منصة إكس:"زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات ولقاؤه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تجسّد عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين. وتأتي هذه الزيارة في إطار علاقة قوية تقوم على استمرار التشاور والتنسيق، حيث تناول الزعيمان العلاقات الثنائية المزدهرة والتطورات الإقليمية المتسارعة".
وأكد معاليه:"علاقتنا مع مصر الشقيقة راسخة، وتزداد قوة وثباتاً".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
