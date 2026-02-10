محمد بن راشد يطلق مشروع «واحة الليان»

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، مشروع «واحة الليان» على مساحة 10 ملايين قدم مربعة.

وقال سموه، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «إضافة سياحية جديدة لقطاعنا الاقتصادي أطلقناها اليوم.. واحة الليان.. على مساحة 10 ملايين قدم مربعة.. تتوسطها بحيرة على مساحة 2.5 مليون قدم مربعة.. وتضم مرافق ترفيهية ومسارات رياضية ومساحات للتخييم، وتجارب سياحية صحراوية غير مسبوقة.. وذلك ضمن حزمة مشاريع مائية وخضراء خصّصنا لها 4 مليارات درهم.. كل يوم في دولة الإمارات هو فرصة لكتابة قصة جديدة.. وغرس بذرة جديدة.. وإضافة بصمة مختلفة في مسيرة تنموية تخلق مستقبلاً أجمل.. وتبني حياة هي الأفضل عالمياً بإذن الله».