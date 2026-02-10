الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن زايد يستقبل وفد وزارة الدفاع ويطّلع على استعدادات عرض «حصن الاتحاد 11»

حمدان بن زايد يستقبل وفد وزارة الدفاع ويطّلع على استعدادات عرض «حصن الاتحاد 11»
10 فبراير 2026 19:05

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر السيف، وفداً من وزارة الدفاع، ممثلاً بقيادة حرس الرئاسة واللجنة المنظمة للعرض العسكري «حصن الاتحاد 11»، المقرر تنظيمه بمدينة ليوا في منطقة الظفرة بالتزامن مع مهرجان ليوا الدولي 2027، والذي ينطلق في شهر ديسمبر المقبل.
وخلال اللقاء، اطّلع سموه على البرنامج العام والاستعدادات التي أعدّتها اللجنة المنظمة للعرض، الذي تستضيفه منطقة الظفرة وتنظمه وزارة الدفاع، حيث استمع إلى شرحٍ وافٍ من قائد حرس الرئاسة وأعضاء اللجنة حول فقرات العرض، ومهام الجهات المشاركة، إلى جانب خطط العمل والاستعدادات المتكاملة لتنفيذ هذا الحدث الوطني الكبير.

وأكد سموه أن فعالية «حصن الاتحاد» تمثّل إحدى المنصات الوطنية المهمة التي تعكس احترافية قواتنا المسلحة، وتعزّز الوعي المجتمعي بدورها المحوري في حماية مكتسبات الوطن، وترسيخ قيم الولاء والانتماء، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء منظومة دفاعية متطورة وقادرة على مواجهة مختلف التحديات.

وأضاف سموه أن النجاحات المتواصلة التي تحققها قواتنا المسلحة تأتي ثمرةً للاهتمام الكبير والمتابعة الدائمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وحرصه المستمر على تطوير قدراتها ورفع كفاءة منتسبيها وفق أعلى المعايير العالمية.

ورحّب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان باستضافة منطقة الظفرة لهذا العرض العسكري، مؤكّداً أن تنظيمه يُسهم في إبراز القدرات القتالية العالية لقواتنا المسلحة، وما يتمتع به منتسبوها من كفاءة وجاهزية في مختلف الوحدات والتشكيلات، بما يعكس قدرتها على الدفاع عن الوطن، وصون الحق والعدل، والتصدّي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الدولة واستقرارها.

حضر الاستقبال الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.

 

المصدر: وام
حمدان بن زايد
حصن الاتحاد
أبوظبي
الظفرة
مهرجان ليوا الدولي
