عمار النعيمي يكرم الفائزين في تحدي «خدمات الجيل القادم» بحكومة عجمان

عجمان (وام)

كرّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، الجهات والدوائر الحكومية الفائزة في الدورة الأولى من برنامج تحدي «خدمات الجيل القادم»، بمجموع جوائز مالية 3 ملايين درهم، بعد نجاحها بإلغاء إجراءات حكومية غير ضرورية، وخفض المدد الزمنية لإنجاز الإجراءات بنسبة لا تقل عن 50 %، إلى جانب تصفير الاشتراطات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية، في خطوة تعكس تحولاً نوعياً في منظومة العمل الحكومي بالإمارة.

وفاجأ سمو ولي عهد عجمان فرق عمل الجهات الفائزة بإعلان النتائج خلال جولة لسموه في مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري، تعبيراً عن تقدير سموه للجهود التي بذلتها الفرق، وحرصه على تكريم الإنجاز بين فرق العمل، وتعزيز روح الفريق الواحد.

وبارك سموه للجهات الفائزة إنجازها، مثنياً على جهودها لتسريع الخدمات المقدمة، وخفض الإجراءات للتيسير على المتعاملين. وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن حكومة عجمان ماضية في ترسيخ نموذج حكومي أكثر كفاءة ومرونة، مشدداً سموه على أن تبسيط الإجراءات، وتسريع تقديم الخدمات، ورفع جودة تجربة المتعاملين، أولوية في حكومة عجمان.

وتابع سموه: «تطوير الخدمات لم يعد خياراً، بل التزاماً مستمراً تجاه المجتمع، يضع الإنسان في صميم العمل الحكومي، ويعتمد على الابتكار وإعادة هندسة الإجراءات لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المتعامل في حياته اليومية».

وأضاف سمو ولي عهد عجمان أن برنامج «خدمات الجيل القادم» يمثل خطوة استراتيجية نحو حكومة أكثر رشاقة، قادرة على الاستجابة السريعة للمتغيرات، وتعزيز تنافسية الإمارة، مؤكداً أن فرق العمل الحكومية أثبتت قدرة عالية على تحويل التحديات إلى فرص تطوير حقيقية.

وجرت الفعالية بحضور الشيخ راشد بن عمار النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، إلى جانب مديري الجهات الحكومية وكبار المسؤولين. وخلال الجولة، تم الإعلان عن فوز دائرة البلدية والتخطيط بجائزة فئة «تصفير البيروقراطية» عن خدمة «تصديق عقد الإيجار التلقائي».

وحصدت دائرة التنمیة الاقتصادیة جائزة فئة أفضل ابتكار في تصفیر البیروقراطیة عن «خدمة - إصدار رخصة تجاریة business Go»،

ونالت دائرة الموارد البشریة جائزة فئة «التجربة الشاملة» عن خدمة «إجازة الأبوة»، وفي فئة «أفضل باقة حكومية متكاملة» فازت دائرة الأراضي والتنظیم العقاري عن خدمة «باقة تملك في عجمان»، في حين حصلت هیئة المناطق الحرة على جائزة فئة الأثر الاقتصادي عن «باقة تسجیل رخصة اقتصادیة جدیدة».

وحصدت القیادة العامة لشرطة عجمان جائزة فئة «الأثر الاجتماعي» عن خدمة الكفالة الذكیة، فيما فاز بجائزة فئة «المتعامل المتعاون» كل من غایه عبید المطروشي موظفة في دائرة التنمیة السیاحية والمرشحة من قبل دائرة المالیة لتقدیمها فكرة ممیزة تخدم الحكومة، وناصر العبیدلي من شركة الجسمي للعقارات تم ترشیحه من قبل دائرة الأراضي والتنظیم العقاري عن فكرة حاسبة رسوم التملیك.

من جانبه، أكد الشيخ راشد بن عمار النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، أن النتائج المحققة في تحدي «خدمات الجيل القادم» تعكس مستوى التطور المؤسسي المتميز لدى الجهات الحكومية، وقدرتها على إعادة تصميم خدماتها انطلاقاً من احتياجات المتعاملين. وكان سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي قد أطلق تحدي «خدمات الجيل القادم» في أبريل من العام الماضي؛ بهدف إحداث نقلة نوعية في ثقافة العمل الحكومي.