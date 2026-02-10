الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تشارك في اجتماع «الخبراء العرب» لمكافحة الإرهاب

الإمارات تشارك في اجتماع «الخبراء العرب» لمكافحة الإرهاب
11 فبراير 2026 01:12

القاهرة (وام)

أخبار ذات صلة
انتخاب محمد سعيد الشحي نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل
«الوطني الاتحادي» يوافق على توصيات سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الاجتماع الـ38 لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، الذي عقد أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة ممثلي وزارات العدل والداخلية والخارجية والجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في الدول العربية، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
قدّم وفد الدولة خلال الاجتماع ورقة عمل حول التنظيم التشريعي للعملات الافتراضية في دولة الإمارات، ومخاطر استغلالها من قبل التنظيمات الإرهابية.
وذكرت وزير مفوض الدكتورة مها بخيت، المشرف على قطاع الشؤون القانونية، ومدير إدارة الشؤون القانونية، ومسؤول الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، أن الاجتماع ناقش متابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع الـ37 الذي عقد في أغسطس الماضي بتونس، إلى جانب تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية، ودراسة سبل مواجهة استخدام التنظيمات الإرهابية للتقنيات الحديثة، بما في ذلك العملات المشفرة والطائرات المسيرة والتطبيقات الرقمية في تمويل وتنفيذ العمليات الإرهابية، فضلاً عن بحث تطوير وتفعيل عمل الفريق.

مكافحة الإرهاب
الإمارات
جامعة الدول العربية
الجامعة العربية
فريق الخبراء العرب
آخر الأخبار
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اقتصاد
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اليوم 12:01
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
الرياضة
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
اليوم 11:57
يسرا اللوزي
الترفيه
يسرا اللوزي في «كان ياما كان» برمضان
اليوم 11:52
أعضاء البرلمان العربي للطفل يعيشون «وهج الأصالة»
الترفيه
أعضاء البرلمان العربي للطفل يعيشون «وهج الأصالة»
اليوم 11:50
2338 لاعباً في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة غداً
الرياضة
2338 لاعباً في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة غداً
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©