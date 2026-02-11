الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تترأس اجتماعاً عربياً طارئاً لمواجهة توسيع الاستيطان الإسرائيلي

11 فبراير 2026 16:10

ترأست دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين والذي عقد بمقر الأمانة العامة في القاهرة لبحث سبل التحرك العربي والدولي في مواجهة القرارات الإسرائيلية الأخيرة بشأن توسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

 

وأكد حمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إدانة دولة الامارات للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الرامية إلى فرض سيادة غير شرعية وترسيخ الاستيطان واستمرار السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل والتي تؤدي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة.

 

وجدد الزعابي الرفض القاطع للمساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني داعيا إلى الوقف الفوري للأنشطة الاستيطانية التي تهدد الاستقرار وتقوض فرص السلام والتعايش ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتها ووضع حد للممارسات غير الشرعية المخالفة للقانون الدولي.

 

من جانبه أكد السفير الدكتور فائد مصطفى الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية أن القرارات الأخيرة لحكومة الاحتلال تمثل تصعيدا خطيرا في سياسات الاستيطان والضم الفعلي لأجزاء من الضفة الغربية في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية محذرا من تداعياتها على فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

 

بدوره دعا السفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية وقانونية ودبلوماسية فاعلة لوقف مخططات ضم الضفة الغربية المحتلة مؤكدا أن دولة فلسطين تعتبر هذه القرارات باطلة ولاغية وطالب بدعم عربي ودولي لتمكينها من ممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها.

 

المصدر: وام
الإمارات
الاستيطان الإسرائيلي
