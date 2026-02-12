الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن محمد: إلى أمّي.. في يوم ميلادك نحتفل بسيرةٍ ومسيرةٍ من العطاء والجود

حمدان بن محمد: إلى أمّي.. في يوم ميلادك نحتفل بسيرةٍ ومسيرةٍ من العطاء والجود
12 فبراير 2026 12:23

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أنه في يوم ميلاد سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم لا نحتفل بعامٍ جديد من العمر، بل نحتفل بسيرةٍ ومسيرةٍ من العطاء والجود.


وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «إلى أمّي.. هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، في يوم ميلادك لا نحتفل بعامٍ جديد من العمر، بل نحتفل بسيرةٍ ومسيرةٍ من العطاء والجود.. منكِ تعلّمنا أن الخير باقٍ، وأن الرحمة بركة، وأن الإحسان أثرٌ يبقى في الناس.. حفظكِ الله وأدامكِ رمزاً للخير والمحبة».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
