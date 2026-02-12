الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

المستشفى الإماراتي العائم يستقبل 6 حالات جديدة من قطاع غزة خلال 24 ساعة

المستشفى الإماراتي العائم يستقبل 6 حالات جديدة من قطاع غزة خلال 24 ساعة
12 فبراير 2026 15:33

يواصل المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش استقبال الإصابات والحالات المرضية القادمة من قطاع غزة، بالإضافة إلى مرافقيهم، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

واستقبل المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية 6 حالات مرضية وإصابات متفاوتة، بالإضافة إلى مرافقيهم، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات التي تم استقبالها إلى 22 حالة في أقل من أسبوع، فيما تؤكد الفرق الطبية جاهزية المستشفى التامة لاستقبال المزيد من الحالات وتقديم الخدمات العلاجية وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة.

ويضم المستشفى الإماراتي العائم كوادر طبية وتمريضية متخصّصة، إلى جانب توفير خدمات الأشعة والمختبرات والصيدلية، بما يسهم في تقديم رعاية صحية متكاملة للحالات المحوّلة إليه، والتخفيف من معاناة المرضى ومرافقيهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

المستشفى الإماراتي العائم
غزة
