الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
حمدان بن محمد يترأّس الاجتماع الأول لمجلس الدفاع لعام 2026

حمدان بن محمد يترأّس الاجتماع الأول لمجلس الدفاع لعام 2026
12 فبراير 2026 21:55

ترأّس سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الخميس، الاجتماع الأول لمجلس الدفاع للعام 2026، وذلك في إطار متابعة جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز منظومة العمل الدفاعي ومواصلة التطوير الشامل لمختلف القطاعات وتعزيز جاهزية القوات المسلحة، وفق الرؤى الاستراتيجية المعتمدة.

واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بمسارات التحديث والتطوير، إلى جانب بحث عدد من الخطط والبرامج الهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية سواء على مستوى الأفراد أو التجهيزات والتقنيات الدفاعية الحديثة وفق أرقى المعايير، علاوة على تعزيز الكفاءة المؤسسية، بما يسهم في دعم قدرات القوات المسلحة وتمكينها من مواصلة أداء مهامها بكفاءة عالية.

كما تناول المجلس مجموعة من المبادرات المستقبلية التي تواكب أولويات المرحلة المقبلة، وتدعم توجهات الوزارة في المجالات ذات الصلة بالعمل الدفاعي.

حضر الاجتماع معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، ومعالي الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، إلى جانب عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع.

المصدر: وام
حمدان بن محمد
مجلس الدفاع
