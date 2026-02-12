الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

وفد من «دبي الرقمية» يطّلع على منظومة التميُّز المؤسسي في «شرطة أبوظبي»

وفد هيئة دبي الرقمية خلال زيارته القيادة العامة لشرطة أبوظبي (من المصدر)
13 فبراير 2026 02:06

أبوظبي (الاتحاد)

زار وفد من هيئة دبي الرقمية القيادة العامة لشرطة أبوظبي، للإطلاع على منظومة التميز المؤسسي وتطبيق نموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) وأفضل الممارسات المتبعة في مجالات التطوير المؤسسي ومنهجيات إدارة التغيير وتطوير الثقافة المؤسسية، باعتبارها نموذجاً متقدماً للتكامل بين الجهات الحكومية، وداعماً للتوجهات الاستراتيجية للإمارة في مجالي الأمن والاستدامة، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمعات آمنة.
واستقبل العميد جاسم محمد الهرمودي، نائب مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، وفد هيئة دبي الرقمية برئاسة غيث بدر السويدي، مدير إدارة البيانات، والدكتورة مريم محمد المحرزي، رئيس فريق التميز المؤسسي، وقدم المقدم الدكتور عبدالله ناصر المزروعي، مدير إدارة التميُّز والريادة المؤسسية عرضاً تفصيلياً شاملاً حول منهجية إدارة الأفكار والابتكار وبرامج التحفيز المرتبطة بها، والأنظمة الحديثة في شرطة أبوظبي، إضافة إلى برامج التعاون مع الجهات الأكاديمية والتخصصية في مجال توليد الأفكار وآليات تحويلها إلى مشاريع واقعية تدعم مسيرة التطوير المؤسسي وتعزز الريادة المؤسسية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الجانبين على تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات والإطلاع على التجارب الرائدة في مجال التميز المؤسسي والابتكار الحكومي، بما يسهم في دعم مسيرة التطوير المستدام ورفع كفاءة منظومة العمل الحكومي، وفي ختام اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين.

أبوظبي
شرطة أبوظبي
الإمارات
دبي
دبي الرقمية
التميز المؤسسي
المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة
