الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طحنون بن زايد يلتقي الرئيسة التنفيذية لمجموعة بانكو سانتاندر

طحنون بن زايد يلتقي الرئيسة التنفيذية لمجموعة بانكو سانتاندر
12 فبراير 2026 23:09

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، آنا بوتين، الرئيسة التنفيذية لمجموعة بانكو سانتاندر.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «التقيت بـ آنا بوتين، الرئيسة التنفيذية لمجموعة بانكو سانتاندر، حيث ناقشنا آفاق الاقتصاد العالمي ومستقبل نمو القطاعين المصرفي والمالي في ظل التحولات المالية والتكنولوجية المتسارعة».
وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان «كما تبادلنا وجهات النظر حول الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، وأهمية الشراكات الاستراتيجية والتعاون في دعم استقرار الأسواق وتعزيز النمو المستدام».

أخبار ذات صلة
«الإمارات الصحية»: مشروع مبتكر للكشف المبكر عن التوحّد بالذكاء الاصطناعي
شركات فرنسية تستعرض في «معرض الصحة العالمي» حلولاً تقنية وعلاجية ثورية

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
القطاع المصرفي
طحنون بن زايد
المصارف
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
"جامع الشيخ زايد الكبير" يطلق الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"
علوم الدار
"جامع الشيخ زايد الكبير" يطلق الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"
اليوم 11:59
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
الرياضة
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
اليوم 11:45
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اقتصاد
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اليوم 11:39
محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
علوم الدار
محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
اليوم 11:31
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يهز باكستان
اليوم 11:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©