«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يشارك السفارة الكويتية احتفالاتها بالعيد الوطني

أبوظبي (وام)

شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في الاحتفالات الرسمية التي نظمتها سفارة دولة الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين للعيد الوطني والذكرى الخامسة والثلاثين للتحرير، حيث تجسد حضوره من خلال معرض للصور التاريخية، ومواد ثقافية تعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية المتينة بين البلدين.

وتضمنت المشاركة تنظيم معرض للصور التاريخية من مقتنيات الأرشيف والمكتبة الوطنية، استعرض أبرز المحطات في تاريخ العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى اللقاءات الرسمية التي جمعت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع قادة وأمراء دولة الكويت.

وقدم الأرشيف والمكتبة الوطنية للزوار والمشاركين مجلة «المقطع» الفصلية الثقافية، المعنية بالجانب التاريخي، وتقديم التراث الوطني برؤية ثقافية واجتماعية حديثة، في إطار رسالته الهادفة إلى رفع مستوى الوعي التاريخي والثقافي بتاريخ دولة الإمارات والمنطقة، وإثراء المشهد الثقافي، بما يعكس اهتمامه بتوثيق الذاكرة الوطنية، وإبراز مكوناتها الحضارية.