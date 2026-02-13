البرلمان العربي للطفل يناقش «حق المشاركة المجتمعية»

الشارقة (الاتحاد)



عقدت لجنتا حقوق الطفل والأنشطة بالبرلمان العربي للطفل اجتماعين منفصلين في مقر البرلمان بمدينة الشارقة، وذلك على هامش انعقاد أعمال الجلسة الثالثة من الدورة الرابعة للبرلمان، في إطار حرص اللجان الدائمة على تفعيل أدوارها ومناقشة الموضوعات المدرجة ضمن خطط عملها، بما يعزّز من حضور البرلمان كمظلة عربية تُعنى بقضايا الطفولة وتمكين الأطفال من ممارسة أدوارهم البرلمانية بروح المسؤولية والمبادرة.فقد عقدت لجنة حقوق الطفل اجتماعها برئاسة العضوة ربيعة إبراهيم أبورمان، وبحضور أعضاء اللجنة، حيث خُصِّص الاجتماع لمناقشة محور «حق الطفل في المشاركة المجتمعية» بوصفه أحد الحقوق الأساسية التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل. وتناول الأعضاء خلال الاجتماع أهمية تمكين الأطفال من التعبير عن آرائهم والمساهمة في القضايا، التي تمس حياتهم ومدارسهم ومجتمعاتهم، مؤكدين أن المشاركة المجتمعية تُعد ركيزة أساسية في بناء شخصية الطفل وتعزيز ثقته بنفسه وتنمية حس المسؤولية لديه. كما استعرضت اللجنة عدداً من الرؤى والمبادرات التي يمكن أن تسهم في تفعيل هذا الحق على أرض الواقع، سواء من خلال المؤسسات التعليمية أو المبادرات المجتمعية، مع التأكيد على دور البرلمان العربي للطفل في نشر الوعي بثقافة المشاركة وترسيخها كقيمة أصيلة في المجتمعات العربية. وعقدت لجنة الأنشطة اجتماعها برئاسة العضو ناصر الحسيني وبحضور أعضاء اللجنة، حيث ناقشت مقترحات تطوير أنشطة البرلمان العربي للطفل عموماً، إلى جانب بحث آليات الارتقاء ببرامج اللجنة وتنويع مبادراتها بما يتناسب مع تطلعات الأعضاء، ويعزز من أثر الأنشطة في صقل مهاراتهم القيادية والبرلمانية. وشهد الاجتماع طرح مجموعة من الأفكار التي تركز على تنظيم فعاليات نوعية وورش عمل تفاعلية وبرامج تدريبية تسهم في تنمية مهارات الحوار وصناعة المبادرات والعمل الجماعي لدى الأطفال البرلمانيين، مع التأكيد على أهمية مواكبة الأنشطة لمستجدات العصر والاستفادة من التقنيات الحديثة في توسيع دائرة المشاركة والتفاعل. وأكد أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، أن اجتماعات اللجان تمثل محطة محورية في مسيرة عمل البرلمان، كونها تتيح للأعضاء ممارسة أدوارهم البرلمانية بصورة عملية من خلال الحوار والنقاش وصياغة المقترحات، مشيراً إلى أن مناقشة حق الطفل في المشاركة المجتمعية تعكس وعي الأعضاء بأهمية دورهم في مجتمعاتهم، فيما تجسّد مقترحات تطوير الأنشطة حرصهم على الارتقاء بأداء البرلمان وتعزيز أثره عربياً. وأضاف أن الأمانة العامة للبرلمان تواصل دعمها الكامل لأعمال اللجان وتمكين الأعضاء من أداء مهامهم بما ينسجم مع رؤية البرلمان في إعداد جيل واعٍ بحقوقه، معتز بهويته، وقادر على الإسهام الإيجابي في تنمية مجتمعه ومستقبل وطنه.