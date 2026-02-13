السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تعاون بين «صحة» و«شون كلينك» الألمانية

خلال توقيع اتفاقية الشراكة
14 فبراير 2026 01:43

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن شراكة استراتيجية بين مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية - صحة بمدينة العين ومجموعة «شون كلينك» الألمانية، إحدى أبرز الجهات الأوروبية في تقديم خدمات إعادة التأهيل الحاد وما بعد الحاد، لتعزيز خدمات إعادة التأهيل في الإمارة بما يرسخ مكانتها وجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً.
تشكل هذه الشراكة محطة بارزة في مسيرة تطوير طب إعادة التأهيل في الإمارات ومنطقة الخليج، حيث تجمع بين خبرات مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية - صحة الراسخة وخبرة «شون كلينك» الدولية، ما يسهم في إحداث نقلة في رحلة المرضى العلاجية، ويعزز الرعاية الصحية المتقدمة.
أقيمت مراسم التوقيع في مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية - صحة في العين، بحضور قيادات عليا من «بيورهيلث» و«صحة» و«شون كلينك». وكان من بين الحضور: سعيد جابر محمد الكويتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «صحة»، والدكتور سلطان محمد الكرم، المدير التنفيذي - قطاع العين، ومايكل تامغير، المدير التنفيذي لإعادة التأهيل بمدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية - صحة، وفيليب ميلنز، الرئيس التنفيذي - مستشفى سلمى للتأهيل، والدكتور ماتيه إيفانسيتش، الرئيس التنفيذي لمجموعة «شون»، وكريستوفر شون، المالك والرئيس المالي للمجموعة.
وبموجب هذه الشراكة، ستستفيد مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية - صحة، من برنامج شامل لنقل المعرفة والخبرة السريرية.

