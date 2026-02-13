السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«عيال الفريج» يعود بموسم موسّع في 300 مسجد بدبي

«عيال الفريج» يعود بموسم موسّع في 300 مسجد بدبي
14 فبراير 2026 01:44

دبي (الاتحاد)

رئيس الدولة يطمئن خلال اتصال هاتفي على صحة فهد اليوسف
انطلاق تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2026 بدبي غداً
أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي الموسم الثاني من مبادرة «عيال الفريج»، إحدى المبادرات الرمضانية المجتمعية النوعية، التي تُنفَّذ في أكثر من 300 مسجد بمختلف مناطق إمارة دبي.
وتعتمد المبادرة على جواز «عيال الفريج» الذي يوثّق التزام المشاركين بأداء صلاة التراويح، حيث يتم ختم الجواز بعد الصلاة مباشرة.
وتتضمن المبادرة مفاجآت وهدايا تحفيزية للأطفال الملتزمين، تشجيعاً لهم على الاستمرارية وتعزيز روح التنافس الإيجابي.
وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، أن التوسّع الذي تشهده مبادرة «عيال الفريج» هذا العام، من حيث شمول البنات والأولاد، والمواطنين والمقيمين، وتنفيذها في أكثر من 300 مسجد، يعكس التزام الدائرة بأن يكون المسجد مساحة جامعة وحاضنة إيمانية تسهم في ترسيخ المحافظة على الصلاة جماعة، وتعزيز القيم الإسلامية الأصيلة في حياة النشء.
ودعت إسلامية دبي أولياء الأمور إلى الاطلاع على الشروط والتفاصيل وآليات المشاركة عبر قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للدائرة.

