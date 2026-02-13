السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء باكستان

14 فبراير 2026 01:00

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من دولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، بحثا خلاله مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويرهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يخدم أولويات التنمية ومصالحهما المشتركة، ويعود بالخير على شعبيهما.
وأكد الجانبان، خلال الاتصال، الحرص المتبادل على البناء على العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات وباكستان واستثمار كل الفرص المتاحة لتوسيع آفاق تعاونهما بما يحقق تطلعاتهما إلى مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً لشعبيهما.
كما تطرق الاتصال إلى عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن شكره وتقديره لسموه لحرصه على دفع العلاقات الإماراتية الباكستانية، مثمناً المبادرات التنموية النوعية التي تنفذها دولة الإمارات في باكستان والتطور المستمر الذي تشهده هذه العلاقات.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
محمد شهباز شريف
اتصال هاتفي
