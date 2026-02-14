الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

انطلاق تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2026 بدبي غداً

انطلاق تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2026 بدبي غداً
14 فبراير 2026 15:28

تنطلق غدا الأحد في المدينة التدريبية بالروية في دبي، منافسات تحدي الإمارات لفِرَق الإنقاذ 2026، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
يستمر التحدي الذي تنظمه شرطة دبي بالتعاون مع المنظمة العالمية للإنقاذ (WRO) على مدار يومين، بمشاركة 15 فريقاً، تتنافس في سيناريوهات تُحاكي الحوادث الواقعية، وصولاً إلى تحقيق أفضل المعايير والممارسات العالمية ومؤشرات الاستجابة للطوارئ.

وأكد سعادة اللواء راشد خليفة بن درويش الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، أن منافسات تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2026، يأتي في إطار حرص القيادة العامة على تطوير منظومة الاستجابة للطوارئ وفق أعلى المعايير العالمية، وتعزيز جاهزية الفرق الميدانية للتعامل مع مختلف أنواع الحوادث بكفاءة واحترافية، مشيراً إلى أن هذه المنافسات منصة مهنية متقدمة لتبادل الخبرات الدولية، والاطلاع على أحدث التقنيات وأساليب الإنقاذ الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير الأداء التشغيلي.

من جانبه، قال العقيد خالد الحمادي، مدير إدارة البحث والإنقاذ، المدير العام للتحدي، إن الفرق المشاركة تتنافس في تحديين رئيسيين، يختص الأول بحوادث الطرق بنوعيها المعقدة والقياسية بمشاركة 8 فرق، والثاني يختص بحوادث الصدمات «التروما» بمشاركة 7 فرق للمسعيفين الطبيين، وسيتم في النهاية اختيار الفرق الثلاثة الأولى الفائزة في حوادث الطرق، والفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في حوادث الصدمات.

المصدر: وام
