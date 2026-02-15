الإثنين 16 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شخبوط بن نهيان يشارك في الدورة الـ 39 للاتحاد الأفريقي

شخبوط بن نهيان يشارك في الدورة العادية الـ 39 للاتحاد الأفريقي
15 فبراير 2026 10:36

شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في قمة الاتحاد الأفريقي بتاريخ 14 فبراير 2026 في أديس أبابا بجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين، لبحث أولويات القارة، بما في ذلك السلم والأمن، والتكامل الاقتصادي، والتنمية المستدامة.

 

ونقل معاليه خلال اجتماعاته الثنائية تحيّات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لدول أعضاء الاتحاد الإفريقي بدوام التقدم والازدهار.

 

وتعكس مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله في ترسيخ علاقات دولة الإمارات مع الدول الأفريقية، وتعزيز الشراكات القائمة على الثقة والاحترام المتبادل، ودعم جهود السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في القارة.

 

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد يلتقي وزير داخلية أوزبكستان
حمدان بن محمد يوجّه بالتبرّع بقيمة جوائز فريقيّ «F3» و«ناس» الفائزَين في ألعاب دبي 2026 لدعم الأعمال الخيرية

كما تؤكد دولة الإمارات دعمها لأهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وتعزيز التعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء في مجالات التجارة والاستثمار، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وبناء القدرات.

 

وعلى هامش أعمال الدورة العادية التاسعة والثلاثين لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، بعدد من القادة والمسؤولين الأفارقة، حيث تم بحث المستجدات السياسية والاقتصادية، والتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية.

المصدر: وام
شخبوط بن نهيان آل نهيان
الإمارات
أديس أبابا
الاتحاد الأفريقي
آخر الأخبار
عناصر من الشرطة النمساوية
الترفيه
اتهام رجل حاول مهاجمة حفل تيلور سويفت في 2024
اليوم 20:03
سيف بن زايد يلتقي وزير داخلية أوزبكستان
علوم الدار
سيف بن زايد يلتقي وزير داخلية أوزبكستان
اليوم 19:51
وزير الخارجية الأميركي وفيكتور أوربان خلال المؤتمر الصحفي المشترك في بودابست (وكالات)
الأخبار العالمية
روبيو: العلاقات الأميركية المجرية تدخل مرحلة «العصر الذهبي»
اليوم 19:48
حمدان بن محمد يوجّه بالتبرّع بقيمة جوائز فريقيّ «F3» و«ناس» الفائزَين في ألعاب دبي 2026 لدعم الأعمال الخيرية
علوم الدار
حمدان بن محمد يوجّه بالتبرّع بقيمة جوائز فريقيّ «F3» و«ناس» الفائزَين في ألعاب دبي 2026 لدعم الأعمال الخيرية
اليوم 19:48
الإمارات والبحرين تطلقان النسخة التجريبية من مشروع «النقطة الواحدة للمسافرين جواً»
علوم الدار
الإمارات والبحرين تطلقان النسخة التجريبية من مشروع «النقطة الواحدة للمسافرين جواً»
اليوم 19:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©