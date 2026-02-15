شخبوط بن نهيان يشارك في الدورة الـ 39 للاتحاد الأفريقي

شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في قمة الاتحاد الأفريقي بتاريخ 14 فبراير 2026 في أديس أبابا بجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين، لبحث أولويات القارة، بما في ذلك السلم والأمن، والتكامل الاقتصادي، والتنمية المستدامة.

ونقل معاليه خلال اجتماعاته الثنائية تحيّات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لدول أعضاء الاتحاد الإفريقي بدوام التقدم والازدهار.

وتعكس مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله في ترسيخ علاقات دولة الإمارات مع الدول الأفريقية، وتعزيز الشراكات القائمة على الثقة والاحترام المتبادل، ودعم جهود السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في القارة.

كما تؤكد دولة الإمارات دعمها لأهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وتعزيز التعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء في مجالات التجارة والاستثمار، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وبناء القدرات.

وعلى هامش أعمال الدورة العادية التاسعة والثلاثين لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، بعدد من القادة والمسؤولين الأفارقة، حيث تم بحث المستجدات السياسية والاقتصادية، والتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية.