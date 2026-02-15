الإثنين 16 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الدفعة الأولى من حمولة سفينة صقر الإنسانية تصل إلى قطاع غزة

شعار عملية "الفارس الشهم 3"
15 فبراير 2026 11:48

بدأ فريق "الفارس الشهم 3" في قطاع غزة، توزيع الدفعة الأولى من حمولة سفينة صقر الإنسانية ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات، الإنسانية المتواصلة لدعم السكان وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

 

وكانت حمولة السفينة قد بدأت بالوصول تباعاً إلى قطاع غزة عبر شاحنات محملة بأطنان من المساعدات والطرود المتنوعة، حيث وصلت أولى القوافل إلى شمال القطاع، تحمل على متنها طرودا مقدمة من مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية، جرى تخصيصها لإسناد الأسر والنازحين، وفق آلية توزيع معتمدة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها.

 

وتتضمن حمولة السفينة 4000 طن من المساعدات الغذائية، ومواد إيواء تشمل ملابس شتوية ومستلزمات معيشية، إلى جانب أدوية ومستهلكات وأجهزة طبية، بما يسهم في التخفيف من معاناة المدنيين، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، لا سيما للأطفال والنساء وكبار السن، قبيل شهر رمضان المبارك.

 

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية المستمرة، التي تعمل بشكل يومي للوصول إلى النازحين والأسر في شمال القطاع والمحافظات المختلفة، تأكيدًا على استدامة الدعم وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية.

 

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
الفارس
قطاع غزة
