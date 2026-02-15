الإثنين 16 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ضمن "الفارس الشهم 3".. قافلة تدخل غزة حاملة أكثر من 290 طنا من المساعدات

ضمن "الفارس الشهم 3".. قافلة تدخل غزة حاملة أكثر من 290 طنا من المساعدات
15 فبراير 2026 16:51

تواصل عملية الفارس الشهم 3 تسيير قوافل المساعدات الإنسانية الإماراتية إلى قطاع غزة، حيث دخلت القافلة رقم 301 محمّلةً بأكثر من 290 طنًا من الطرود والمواد الغذائية، ضمن الجهود المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

تأتي القافلة الجديدة ضمن منظومة الإمداد الإغاثي المستمرة، بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر داخل القطاع، وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة، عبر توفير مواد غذائية متنوعة تُسهم في دعم الأمن الغذائي ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.

بذلك، يرتفع إجمالي قوافل المساعدات الإنسانية الإماراتية ضمن عملية الفارس الشهم 3 إلى 301 قافلة حتى الآن، وبأكثر من 10 آلاف شاحنة، محمّلة بما يزيد على 122 ألف طن من المساعدات الإغاثية المتنوعة، في تجسيدٍ لاستمرارية الدعم الإماراتي وحرصه على إيصال المساعدات إلى مستحقيها داخل قطاع غزة.

وأكد فريق المساعدات الإنسانية الإماراتية أن تجهيز وتحريك القوافل يتم وفق الاحتياجات الميدانية وبمتابعة دقيقة لضمان انسيابية التحريك وسرعة وصول الشحنات، بما يعكس التزام دولة الإمارات بدورها الإنساني ونهجها الراسخ في دعم الشعوب المتضررة.

تأتي هذه القافلة امتدادًا لسلسلة المساعدات الإماراتية ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، تأكيدًا لاستمرار الدعم الإغاثي والإنساني، وتعزيزًا لجهود توفير مقومات الحياة الأساسية للأسر المتأثرة.

المصدر: وام
