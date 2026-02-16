الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

أنور قرقاش: مشاركة مميزة من الإمارات في مؤتمر ميونيخ للأمن

أنور قرقاش: مشاركة مميزة من الإمارات في مؤتمر ميونيخ للأمن
16 فبراير 2026 12:52

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مشاركة الإمارات مميزة في مؤتمر ميونيخ للأمن ومن مختلف القطاعات.

وقال معاليه عبر حسابه على منصة «إكس»: «مشاركة مميّزة من الإمارات في مؤتمر ميونيخ للأمن ومن مختلف القطاعات، من الخارجية إلى الطاقة والتكنولوجيا والمجلس الوطني ومراكز البحوث. النجاح والمواقف العقلانية الشفافة يعززان موقعنا كشريك إقليمي أساسي لأوروبا. ميونيخ محطة مهمة للاطلاع على التوجهات الأوروبية وعلاقات الاتحاد بواشنطن، خاصة في ظل مرحلة تمرّ بتحديات واضحة».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
