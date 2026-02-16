بتوجيهات حاكم أم القيوين.. تعديل الدوام الرسمي للجهات الحكومية خلال شهر رمضان

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أصدر الديوان الأميري بأم القيوين تعميماً بشأن الدوام الرسمي لموظفي حكومة أم القيوين خلال شهر رمضان المبارك. ونص التعميم على أن يكون الدوام الرسمي في كافة الجهات الحكومية المحلية بإمارة أم القيوين خلال شهر رمضان المبارك ابتداءً من يوم الاثنين حتى يوم الخميس على أن تصبح عطلة نهاية الأسبوع من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد. وتبدأ مواعيد العمل الرسمية لموظفي حكومة أم القيوين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً.