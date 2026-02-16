شرطة أبوظبي تحذر من أساليب الاحتيال المتجددة في شهر رمضان المبارك

حذّرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ضمن حملة "خلك حذر" من تعدد أساليب الاحتيال التي تستهدف أفراد المجتمع عبر جمع التبرعات بغرض أعمال خيرية غير حقيقة بهدف الاستيلاء على أموال المحسنين واستغلالها في نشاطات غير قانونية وعروض المنتجات الرمضانية الوهمية وعروض البضائع المقلدة والنصب المالي عبر الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية، وكذلك إرسال روابط إلكترونية مزيفة أو طلب تحديث البيانات البنكية أو الادعاء بالفوز بجوائز وهمية، مشددةً على أن الجهات الرسمية لا تطلب معلومات سرية عبر الهاتف أو الرسائل.



ودعت الجمهور إلى عدم التجاوب مع الإعلانات والرسائل المجهولة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات "الدردشة" والتي تستغل شهر رمضان المبارك مؤكدةً على الراغبين من أفراد المجتمع في فعل الخير ومساعدة المحتاجين التعامل مع الجهات والمؤسسات الخيرية الرسمية المعتمدة ووفق القنوات المنصوص عليها بالقانون داعية الجمهور إلى الإبلاغ عنهم عبر الرقم 8002626 أو من خلال الرسائل النصية القصيرة التي تتضمن المعلومة الأمنية المطلوبة إلى الرقم 2828.