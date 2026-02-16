الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تحذر من أساليب الاحتيال المتجددة في شهر رمضان المبارك

شرطة أبوظبي تحذر من أساليب الاحتيال المتجددة في شهر رمضان المبارك
16 فبراير 2026 16:04

حذّرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ضمن حملة "خلك حذر" من تعدد أساليب الاحتيال التي تستهدف أفراد المجتمع عبر جمع التبرعات بغرض أعمال خيرية غير حقيقة بهدف الاستيلاء على أموال المحسنين واستغلالها في نشاطات غير قانونية وعروض المنتجات الرمضانية الوهمية وعروض البضائع المقلدة والنصب المالي عبر الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية، وكذلك إرسال روابط إلكترونية مزيفة أو طلب تحديث البيانات البنكية أو الادعاء بالفوز بجوائز وهمية، مشددةً على أن الجهات الرسمية لا تطلب معلومات سرية عبر الهاتف أو الرسائل.

ودعت الجمهور إلى عدم التجاوب مع الإعلانات والرسائل المجهولة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات "الدردشة" والتي تستغل شهر رمضان المبارك مؤكدةً على الراغبين من أفراد المجتمع في فعل الخير ومساعدة المحتاجين التعامل مع الجهات والمؤسسات الخيرية الرسمية المعتمدة ووفق القنوات المنصوص عليها بالقانون داعية الجمهور إلى الإبلاغ عنهم عبر الرقم 8002626 أو من خلال الرسائل النصية القصيرة التي تتضمن المعلومة الأمنية المطلوبة إلى الرقم 2828.

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تعزز الوعي المروري في مهرجان السيارات الكلاسيكية بحديقة الطوية
«التسول الإلكتروني».. أسلوب احتيالي يتجدد في رمضان
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
شهر رمضان
الاحتيال
الاحتيال الإلكتروني
آخر الأخبار
صورة موضوعية
الترفيه
دراسة تؤكد: القيلولة تساعد في تحسين التعلم
اليوم 11:50
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
الرياضة
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
اليوم 11:38
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
الرياضة
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
اليوم 11:30
«الدولي للسيارات» و«الجامعة العربية» يعزّزان التعاون بمذكرة تفاهم
الرياضة
«الدولي للسيارات» و«الجامعة العربية» يعزّزان التعاون بمذكرة تفاهم
اليوم 11:30
جيرونا يضع برشلونة في «خانة الأزمات»
الرياضة
جيرونا يضع برشلونة في «خانة الأزمات»
اليوم 11:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©