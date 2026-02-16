الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
علوم الدار

عمار بن حميد يقدّم واجب العزاء في وفاة عبد العزيز محمد ماجد

عمار بن حميد يقدّم واجب العزاء في وفاة عبد العزيز محمد ماجد
16 فبراير 2026 21:53

قدّم سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له عبدالعزيز محمد ماجد، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة الخوانيج بدبي.

وأعرب سموّه عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جنّاته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

أخبار ذات صلة
أحمد بن سعيد يطلق «صندوق دعم مرضى السرطان» في مؤسسة الجليلة
منصور بن محمد يكرم الفائزين بجائزة «تقدير»

كما قدّم واجب العزاء الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، وسعادة الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين.

المصدر: وام
عمار بن حميد النعيمي
عمار النعيمي
عجمان
واجب العزاء
دبي
الخوانيج
