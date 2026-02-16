الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الأرصاد»: توقعات بارتفاع درجات الحرارة حتى السبت

«الأرصاد»: توقعات بارتفاع درجات الحرارة حتى السبت
16 فبراير 2026 23:57

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة اعتباراً من غد وحتى 21 فبراير الجاري أحوالاً جوية متقلبة نسبياً، تتسم بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وأجواء رطبة صباحاً في عدد من المناطق.

وأوضح المركز في بيان أن طقس غد سيكون رطباً صباحاً مع فرصة لتكوّن الضباب أو الضباب الخفيف في بعض المناطق الداخلية، فيما يصبح مغبراً نهاراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً في بعض المناطق الشمالية والشرقية، قد يصاحبها سقوط أمطار على أقصى المناطق الشمالية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

وتكون الرياح شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية وجنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر، بسرعة تتراوح بين 10 و20 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر مضطرباً صباحاً ثم متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.

يستمر الطقس يوم الأربعاء رطباً صباحاً مع فرصة لتكوّن الضباب أو الضباب الخفيف في بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، على أن يكون صحواً إلى غائم جزئياً خلال النهار، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س تصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.

أخبار ذات صلة
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
«الوطني للأرصاد» يحذر من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية

ويُتوقع أن يكون الطقس يوم الخميس رطباً صباحاً مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف في بعض المناطق الداخلية الغربية، على أن يكون صحواً إلى غائم جزئياً خلال بقية اليوم، مع رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً بسرعة تتراوح بين 10 و20 كم/س تصل إلى 35 كم/س، ويظل البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.

ويشهد الطقس يوم الجمعة رطوبة صباحية مع فرصة لتكوّن الضباب أو الضباب الخفيف في بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، على أن يكون صحواً إلى غائم جزئياً خلال النهار، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بسرعة تتراوح بين 10 و20 كم/س تصل إلى 30 كم/س، مع استمرار البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.

أما الطقس يوم السبت، فيكون رطباً صباحاً مع فرصة لتكوّن الضباب أو الضباب الخفيف في بعض المناطق الساحلية والداخلية، على أن يكون صحواً إلى غائم جزئياً خلال النهار، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س تصل إلى 35 كم/س، فيما يظل البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
الأرصاد
درجات الحرارة
الضباب
ارتفاع درجات الحرارة
الطقس
حالة الطقس في الإمارات
حالة الطقس
آخر الأخبار
صورة موضوعية
الترفيه
دراسة تؤكد: القيلولة تساعد في تحسين التعلم
اليوم 11:50
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
الرياضة
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
اليوم 11:38
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
الرياضة
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
اليوم 11:30
«الدولي للسيارات» و«الجامعة العربية» يعزّزان التعاون بمذكرة تفاهم
الرياضة
«الدولي للسيارات» و«الجامعة العربية» يعزّزان التعاون بمذكرة تفاهم
اليوم 11:30
جيرونا يضع برشلونة في «خانة الأزمات»
الرياضة
جيرونا يضع برشلونة في «خانة الأزمات»
اليوم 11:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©